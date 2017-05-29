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САП вручила 8 обвинувальних актів у "газовій справі" О.Онищенка, на черзі ще 9

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами НАБУ завершено вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у так званій “газовій справі” Олександра Онищенка. Складений детективами обвинувальний акт зранку (30 травня 2017 року) буде скеровано до суду для розгляду по суті. Про це повідомила прес-служба САП на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

САП вручила 8 обвинувальних актів у "газовій справі" О.Онищенка, на черзі ще 9

“Щойно прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами НАБУ завершено вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у так званій „газовій справі“. Після більш як трьохмісячного ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування сьогодні 29 травня 2017 прокурором САП затверджено складений детективами обвинувальний акт, який взавтра зранку (30 травня 2017 року) буде скеровано до суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що підозрюваним інкриміновано наступні злочини:

— участь у злочинній організації, створеній Онищенком О.Р. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
— участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;
— заволодіння майном ПАТ “Укргазвидобування” в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
— легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
— організація зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки;
— організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;
— відчуження заставленого майна.

“На черзі ще 9 підозрюваних, які знаходяться в розшуку, в тому числі і Онищенко О.Р., щодо яких в найближчий час САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування”, — додали у прес-службі.

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