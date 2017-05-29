САП вручила 8 обвинительных актов по "газовому делу" А.Онищенко, на очереди еще 9

“Только прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами НАБУ завершено вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом „газовом деле“. После более трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования сегодня 29 мая 2017 прокурором САП утвержден составленный детективами обвинительный акт, который завтра утром (30 мая 2017 года) будет направлено в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Также указано, что подозреваемым инкриминируется следующие преступления:

— участие в преступной организации, созданной Онищенко А.Р. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

— участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;

— завладение имуществом ПАО “Укргазвидобування” в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением;

— легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

— организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия;

— организация служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия;

— отчуждение заложенного имущества.

“На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко А.Р., по которым в ближайшее время САП ходатайствовать о специальном досудебное расследование”, — добавили в пресс-службе.