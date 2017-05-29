САП вручила 8 обвинительных актов по "газовому делу" А.Онищенко, на очереди еще 9
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами НАБУ завершено вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом “газовом деле” Александра Онищенко. Составленный детективами обвинительный акт утром (30 мая 2017 года) будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Только прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами НАБУ завершено вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом „газовом деле“. После более трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования сегодня 29 мая 2017 прокурором САП утвержден составленный детективами обвинительный акт, который завтра утром (30 мая 2017 года) будет направлено в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Также указано, что подозреваемым инкриминируется следующие преступления:
— участие в преступной организации, созданной Онищенко А.Р. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
— участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;
— завладение имуществом ПАО “Укргазвидобування” в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением;
— легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
— организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия;
— организация служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия;
— отчуждение заложенного имущества.
“На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко А.Р., по которым в ближайшее время САП ходатайствовать о специальном досудебное расследование”, — добавили в пресс-службе.