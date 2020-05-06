САП відкрила провадження щодо Рябошапки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“Було рішення Вищого антикорупційного суду, яким нас зобов’язали внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ми внесли відомості за попередньою кваліфікацією за ст. 366-1 та частиною 4 ст. 368 ККУ”, — сказала Постолюк.
За її словами, досудове розслідування буде проводити Національне антикорупційне бюро України.
Зазначимо, що ці статті передбачають покарання за декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди службовою особою.
Нагадаємо, головна причина звільнення Руслана Рябошапки з посади Генпрокурора — це відсутність доведених до кінця справ.