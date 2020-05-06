САП открыла производство касательно Рябошапки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
“Было решение Высшего антикоррупционного суда, которым нас обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, мы внесли сведения по предварительной квалификацией по ст. 366-1 и частью 4 ст. 368 УК”, — сказала Постолюк.
По ее словам, досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Отметим, что эти статьи предусматривают наказание за декларирование недостоверной информации и принятия предложения, обещания или неправомерной выгоды должностным лицом.
Напомним, главная причина увольнения Руслана Рябошапки с должности Генпрокурора — это отсутствие доведенных до конца дел.