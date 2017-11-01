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САП проситиме арештувати підозрюваних у "справі рюкзаків" з можливістю застави в 14 млн грн

САП проситиме арештувати підозрюваних у "справі рюкзаків" з можливістю застави в 14 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура у суді клопотатиме про обрання усім трьом підозрюваним у "справі рюкзаків" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на загальну суму в 14 мільйонів гривень. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

"Вчора було затримано трьох осіб, їм було повідомлено про підозру. На даний час особи перебувають в ІТТ, детективами було направлено прокурорам на погодження клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення відповідних застав усім трьом підозрюваним", - сказав він.

З його слів, наразі підозрювані ознайомлюються з клопотаннями про запобіжний захід.

"САП проситиме тримання під вартою для всіх трьох з альтернативою внесення застави по 5 млн для колишнього заступника голови МВС і ще однієї особи, і чотири млн для ще одного підприємця, який начебто виготовляв ці рюкзаки. Тобто загальна сума застави на трьох становить 14 млн. Це та сума збитків, яку детективи інкримінують у вказаному кримінлаьному провадженні", - заявив він.

Нагадаємо, за повідомлення НАБУ, затримано колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків. 

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