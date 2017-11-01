САП проситиме арештувати підозрюваних у "справі рюкзаків" з можливістю застави в 14 млн грн

"Вчора було затримано трьох осіб, їм було повідомлено про підозру. На даний час особи перебувають в ІТТ, детективами було направлено прокурорам на погодження клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення відповідних застав усім трьом підозрюваним", - сказав він.

З його слів, наразі підозрювані ознайомлюються з клопотаннями про запобіжний захід.

"САП проситиме тримання під вартою для всіх трьох з альтернативою внесення застави по 5 млн для колишнього заступника голови МВС і ще однієї особи, і чотири млн для ще одного підприємця, який начебто виготовляв ці рюкзаки. Тобто загальна сума застави на трьох становить 14 млн. Це та сума збитків, яку детективи інкримінують у вказаному кримінлаьному провадженні", - заявив він.

Нагадаємо, за повідомлення НАБУ, затримано колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.