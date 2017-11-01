САП будет просить арестовать подозреваемых по "делу рюкзаков" с возможностью залога в 14 млн грн

"Вчера были задержаны три человека, им было сообщено о подозрении. В настоящее время лица находятся в ИВС, детективами были направлены прокурорам на согласование ходотайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения соответствующего залога всем трем подозреваемым", - сказал он.

По его словам, в настоящее время подозреваемые знакомятся с ходатайствами о мере пресечения.

"САП будет просить содержания под стражей для всех трех с альтернативой внесения залога по 5 млн для бывшего заместителя главы МВД и еще одного человека, и четыре миллиона для еще одного предпринимателя, который якобы изготавливал эти рюкзаки. То есть общая сумма залога на трех составляет 14 млн. это та сумма ущерба, которую детективы инкриминируют в указанном криминлаьному производстве", - заявил он.

Напомним, за сообщение НАБУ задержан бывший замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботарь и еще двое фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.