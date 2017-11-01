САП будет просить арестовать подозреваемых по "делу рюкзаков" с возможностью залога в 14 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31969 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99266 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150920 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114269 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115103 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111686 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103667 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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САП будет просить арестовать подозреваемых по "делу рюкзаков" с возможностью залога в 14 млн грн

САП будет просить арестовать подозреваемых по "делу рюкзаков" с возможностью залога в 14 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура в суде ходатайствовать об избрании всем трем подозреваемым по "делу рюкзаков" меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на общую сумму в 14 млн гривен. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Вчера были задержаны три человека, им было сообщено о подозрении. В настоящее время лица находятся в ИВС, детективами были направлены прокурорам на согласование ходотайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения соответствующего залога всем трем подозреваемым", - сказал он.

По его словам, в настоящее время подозреваемые знакомятся с ходатайствами о мере пресечения.

"САП будет просить содержания под стражей для всех трех с альтернативой внесения залога по 5 млн для бывшего заместителя главы МВД и еще одного человека, и четыре миллиона для еще одного предпринимателя, который якобы изготавливал эти рюкзаки. То есть общая сумма залога на трех составляет 14 млн. это та сумма ущерба, которую детективы инкриминируют в указанном криминлаьному производстве", - заявил он.

Напомним, за сообщение НАБУ задержан бывший замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботарь и еще двое фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

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