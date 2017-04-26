САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила слідство у кримінальному провадженні щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова до 2 липня 2017 року. Про це повідомив прокурор САП Роман Симків, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжили строк досудового розслідування до 2 липня”, — сказав прокурор.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.