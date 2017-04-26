САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня

“Ми продовжили строк досудового розслідування до 2 липня”, — сказав прокурор.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.