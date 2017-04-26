САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля

"Мы продлили срок досудебного расследования до 2 июля", - сказал прокурор.

Напомним, Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.