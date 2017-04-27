САП: інформація про липецькі активи родинного бізнесу нардепа С.Рибалки перевіряється

“Я не хочу анонсувати будь-які розслідування. Якщо є факти, то вони повинні бути перевірені в рамках слідства. От коли будуть зібрані докази, коли буде достатньо підстав хоча би для оголошення підозри, тоді можна буде про щось говорити... Є інформація, вона перевіряється, є слідство, і треба зібрати докази. Не можна огульно всіх звинувачувати, але коли є інформація, то вона повинна бути перевірена”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку (РФ).