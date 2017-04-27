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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП: информация о липецких активах семейного бизнеса нардепа С.Рыбалки проверяется

Киев • УНН

 • 7558 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В САП не спешат анонсировать расследование относительно обнаруженного журналистами завода в Липецке, который через оффшорные фирмы имеет отношение к семейному бизнесу нардепа Сергея Рыбалки. Однако указанная информация проверяется. Об этом сегодня в эфире, отвечая на вопрос журналиста NewsOne, сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокураторы ГПУ Назар Холодницкий, передает УНН.

САП: информация о липецких активах семейного бизнеса нардепа С.Рыбалки проверяется

"Я не хочу анонсировать любые расследования. Если есть факты, то они должны быть проверены в рамках следствия. Вот когда будут собраны доказательства, когда будет достаточно оснований хотя бы для объявления подозрения, тогда можно будет о чем-то говорить... Есть информация, она проверяется, есть следствие, и надо собрать доказательства. Нельзя огульно всех обвинять, но когда есть информация, то она должна быть проверена", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, у спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке (РФ).

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