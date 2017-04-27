САП: информация о липецких активах семейного бизнеса нардепа С.Рыбалки проверяется
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В САП не спешат анонсировать расследование относительно обнаруженного журналистами завода в Липецке, который через оффшорные фирмы имеет отношение к семейному бизнесу нардепа Сергея Рыбалки. Однако указанная информация проверяется. Об этом сегодня в эфире, отвечая на вопрос журналиста NewsOne, сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокураторы ГПУ Назар Холодницкий, передает УНН.
"Я не хочу анонсировать любые расследования. Если есть факты, то они должны быть проверены в рамках следствия. Вот когда будут собраны доказательства, когда будет достаточно оснований хотя бы для объявления подозрения, тогда можно будет о чем-то говорить... Есть информация, она проверяется, есть следствие, и надо собрать доказательства. Нельзя огульно всех обвинять, но когда есть информация, то она должна быть проверена", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, у спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке (РФ).