САП: голова МВС не фігурує у справі "рюкзаків Авакова"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не фігурує у так званій справі рюкзаків. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
"Міністр внутрішніх справ України не фігурує у провадженні навіть як свідок", - заявив Н.Холодницький.
При цьому він зазначив, що у випадку, якщо провина щодо підозрюваних буде доведена, то згідно з ч.5 ст.191 ККУ їм загрожує від 7-12 років з конфіскацією майна. "Я наголошую, якщо провина буде доведена", - вказав керівник САП.
"Проекти підозри і вперше, що були зібрані, додаткові докази детективи НАБУ заявили прокуратурі у третій декаді вересня... Остання нарада була проведена 30 жовтня, на якій обговорювались конкретні деталі конкретної операції. Слідство триває,.. воно повинне завершитись, згідно з обіцянками детективів на останній нараді, протягом 2 місяців", - додав він.
Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.