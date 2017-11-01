САП: глава МВД не фигурирует в деле "рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков не фигурирует в так называемом деле рюкзаков. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"Министр внутренних дел Украины не фигурирует в производстве даже в качестве свидетеля", - заявил Н.Холодницкий.
При этом он отметил, что в случае, если вина в отношении подозреваемых будет доказана, то согласно ч.5 ст.191 УК Украины им грозит от 7-12 лет с конфискацией имущества. "Я подчеркиваю, если вина будет доказана", - отметил руководитель САП.
"Проекты подозрения и впервые, собранные дополнительные доказательства детективы НАБУ заявили прокуратуре в третьей декаде сентября... Последнее совещание было проведено 30 октября, на котором обсуждались конкретные детали конкретной операции. Следствие продолжается,.. оно должно завершиться, согласно обещаниями детективов на последнем совещании, в течение 2 месяцев", - добавил он.
Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.