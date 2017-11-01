САП: глава МВД не фигурирует в деле "рюкзаков Авакова"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31912 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99197 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114260 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111683 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103666 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152225 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
САП: глава МВД не фигурирует в деле "рюкзаков Авакова"

САП: глава МВД не фигурирует в деле "рюкзаков Авакова"

Киев  •  УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков не фигурирует в так называемом деле рюкзаков. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Министр внутренних дел Украины не фигурирует в производстве даже в качестве свидетеля", - заявил Н.Холодницкий.

При этом он отметил, что в случае, если вина в отношении подозреваемых будет доказана, то согласно ч.5 ст.191 УК Украины им грозит от 7-12 лет с конфискацией имущества. "Я подчеркиваю, если вина будет доказана", - отметил руководитель САП.

"Проекты подозрения и впервые, собранные дополнительные доказательства детективы НАБУ заявили прокуратуре в третьей декаде сентября... Последнее совещание было проведено 30 октября, на котором обсуждались конкретные детали конкретной операции. Следствие продолжается,.. оно должно завершиться, согласно обещаниями детективов на последнем совещании, в течение 2 месяцев", - добавил он.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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