САП: частину "рюкзаків Авакова" пошили в тюрмах

"Пошук контрагентів відбувався дуже просто, за допомогою пошукової системи, вони віднайшли в Харкові тих підприємців, які здатні були хоч якось пошити ті рюкзаки. А окрема частина була пошита взагалі в установах виконання покарань, на їх підприємствах і вартість пошиття тих рюкзаків склала від 60 до 130 гривень", - сказав прокурор САП.

З його слів, залучили осіб для пошиття рюкзаків за допомогою пошуку в Інтернеті і обидві працівниці одного з підозрюваних у справі Литвина повністю підтвердили ті обставини, за яких відбувалося фактично пошиття.

Нагадаємо, прокурор заявив, що вартість "рюкзака Авакова" становила 555 грн, а закупили їх по 2899 грн.