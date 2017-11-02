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САП: частину "рюкзаків Авакова" пошили в тюрмах

САП: частину "рюкзаків Авакова" пошили в тюрмах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Частину рюкзаків, про які йдеться у кримінальному провадженні про їх купівлю за завищеними цінами для МВС, пошили на підприємствах в установах виконання покарань і вартість пошиття рюкзаків становила від 60 до 130 гривень. Про це повідомив прокурор САП під час розгляду клопотання з обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у Солом’янському районному суді Києва напередодні, передає УНН.

"Пошук контрагентів відбувався дуже просто, за допомогою пошукової системи, вони віднайшли в Харкові тих підприємців, які здатні були хоч якось пошити ті рюкзаки. А окрема частина була пошита взагалі в установах виконання покарань, на їх підприємствах і вартість пошиття тих рюкзаків склала від 60 до 130 гривень", - сказав прокурор САП.

З його слів, залучили осіб для пошиття рюкзаків за допомогою пошуку в Інтернеті і обидві працівниці одного з підозрюваних у справі Литвина повністю підтвердили ті обставини, за яких відбувалося фактично пошиття.

Нагадаємо, прокурор заявив, що вартість "рюкзака Авакова" становила 555 грн, а закупили їх по 2899 грн.

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