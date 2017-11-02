САП: часть "рюкзаков Авакова" сшили в тюрьмах

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56078 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123644 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105595 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108239 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100104 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105058 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145248 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116365 просмотра

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САП: часть "рюкзаков Авакова" сшили в тюрьмах

САП: часть "рюкзаков Авакова" сшили в тюрьмах

Киев  •  УНН

 • 15366 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Часть рюкзаков, о которых говорится в уголовном производстве об их покупке по завышенным ценам для МВД, сшили на предприятиях в учреждениях исполнения наказаний и стоимость пошива рюкзаков составляла от 60 до 130 гривен. Об этом сообщил прокурор САП при рассмотрении ходатайства по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в Соломенском районном суде Киева накануне, передает УНН.

"Поиск контрагентов происходил очень просто, с помощью поисковой системы, они нашли в Харькове тех предпринимателей, которые способны были хоть как-то сшить те рюкзаки. А отдельная часть была пошита вообще в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях и стоимость пошива тех рюкзаков составила от 60 до 130 гривен", - сказал прокурор САП.

По его словам, привлекли лиц для пошива рюкзаков с помощью поиска в Интернете и обе работницы одного из подозреваемых в деле В.Литвина полностью подтвердили те обстоятельства, при которых происходил фактически пошив.

Напомним, прокурор заявил, что стоимость "рюкзака Авакова" составляла 555 грн, а закупили их по 2899 грн.

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