САП: часть "рюкзаков Авакова" сшили в тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Часть рюкзаков, о которых говорится в уголовном производстве об их покупке по завышенным ценам для МВД, сшили на предприятиях в учреждениях исполнения наказаний и стоимость пошива рюкзаков составляла от 60 до 130 гривен. Об этом сообщил прокурор САП при рассмотрении ходатайства по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в Соломенском районном суде Киева накануне, передает УНН.
"Поиск контрагентов происходил очень просто, с помощью поисковой системы, они нашли в Харькове тех предпринимателей, которые способны были хоть как-то сшить те рюкзаки. А отдельная часть была пошита вообще в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях и стоимость пошива тех рюкзаков составила от 60 до 130 гривен", - сказал прокурор САП.
По его словам, привлекли лиц для пошива рюкзаков с помощью поиска в Интернете и обе работницы одного из подозреваемых в деле В.Литвина полностью подтвердили те обстоятельства, при которых происходил фактически пошив.
Напомним, прокурор заявил, что стоимость "рюкзака Авакова" составляла 555 грн, а закупили их по 2899 грн.