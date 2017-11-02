САП: часть "рюкзаков Авакова" сшили в тюрьмах

"Поиск контрагентов происходил очень просто, с помощью поисковой системы, они нашли в Харькове тех предпринимателей, которые способны были хоть как-то сшить те рюкзаки. А отдельная часть была пошита вообще в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях и стоимость пошива тех рюкзаков составила от 60 до 130 гривен", - сказал прокурор САП.

По его словам, привлекли лиц для пошива рюкзаков с помощью поиска в Интернете и обе работницы одного из подозреваемых в деле В.Литвина полностью подтвердили те обстоятельства, при которых происходил фактически пошив.

Напомним, прокурор заявил, что стоимость "рюкзака Авакова" составляла 555 грн, а закупили их по 2899 грн.