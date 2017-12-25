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Санта Клаус на Різдво пролетів над Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Санта Клаус в рамках свого щорічного турне на Різдво пролетів над Україною. Про це свідчать дані NORAD Tracks Santa – програми для від слідкування маршруту Санти, запущеної Об'єднаним командуванням ППО США і Канади (NORAD), передає УНН.

Санта Клаус на Різдво пролетів над Україною

Згідно даних NORAD Tracks Santa, Санта Клаус ввечері в неділю пролетів над окупованою територією Донецької області. Після цього він направився далі до міст Східної Європи.

В рамках різдвяного турне Санта доставив близько 7 млрд подарунків. Згідно до трекера, зараз він знаходиться над Тихим Океаном.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на дані військових, Об’єднане командування ППО США і Канади зафіксувало сани Санта-Клауса. Морський полковник Боб Броди з 601-го авіаційного оперативного центру зазначив, що винищувачі будуть “літати уздовж крила (Санта-Клауса) в близькому ескорті”.

 

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