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Санта Клаус на Рождество пролетел над Украиной

Киев • УНН

 • 10583 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Санта Клаус в рамках своего ежегодного турне в Рождество пролетел над Украиной. Об этом свидетельствуют данные NORAD Tracks Santa - программы для от слежения маршрута Санты, запущенной Объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD), передает УНН.

Санта Клаус на Рождество пролетел над Украиной

Согласно данным NORAD Tracks Santa Санта Клаус вечером в воскресенье пролетел над оккупированной территорией Донецкой области. После этого он направился дальше в города Восточной Европы.

В рамках рождественского турне Санта доставил около 7 млрд подарков. Согласно трекеру, сейчас он находится над Тихим Океаном.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные военных, Объединенное командование ПВО США и Канады зафиксировало сани Санта-Клауса. Морской полковник Боб Броди с 601-го авиационного оперативного центра отметил, что истребители будут "летать вдоль крыла (Санта-Клауса) в ближайшем эскорте".

 

Украинские Национальные Новости

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