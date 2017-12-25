Санта Клаус на Рождество пролетел над Украиной

Согласно данным NORAD Tracks Santa Санта Клаус вечером в воскресенье пролетел над оккупированной территорией Донецкой области. После этого он направился дальше в города Восточной Европы.

В рамках рождественского турне Санта доставил около 7 млрд подарков. Согласно трекеру, сейчас он находится над Тихим Океаном.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные военных, Объединенное командование ПВО США и Канады зафиксировало сани Санта-Клауса. Морской полковник Боб Броди с 601-го авиационного оперативного центра отметил, что истребители будут "летать вдоль крыла (Санта-Клауса) в ближайшем эскорте".