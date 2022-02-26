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Санкційний список ЄС проти РФ офіційно опубліковано: у переліку Путін, Лавров, Медведєв, Мішустін та інші

Санкційний список ЄС проти РФ офіційно опубліковано: у переліку Путін, Лавров, Медведєв, Мішустін та інші

Київ • УНН

 • 245694 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Офіційному журналі ЄС опубліковано санкції проти Росії за напад на Україну, пише УНН.

Деталі

Так, 25 лютого ЄС ухвалив санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

До списку включили також прем'єра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників.

Рада ЄС також погодила подальший пакет індивідуальних та економічних заходів, які охоплюють і Білорусь, щоб відповісти на неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України.

Окрім заморожування активів президента та міністра закордонних справ Росії, Євросоюз запроваджує обмежувальні заходи щодо членів Ради національної безпеки Російської Федерації, які підтримали визнання Росією двох непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей України як самостійних суб'єктів. Санкції також будуть поширені на решту депутатів Держдуми Росії, які ратифікували рішення уряду щодо підписання Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Російською Федерацією та двома утвореннями.

Окрім того, Євросоюз також буде націлюватись на тих осіб, які сприяли російській військовій агресії з боку Білорусі.

Раніше

Україна вимагає від світу жорстких санкцій проти Росії, зокрема її відключення від платіжної системи SWIFT. Раніше стало відомо, що Кіпр не блокуватиме, а Італія підтримала відключення РФ від SWIFT.

Угорщина запевнила в підтримці відключення Росії від SWIFT.

В уряді Німеччини заявили, що готові переглянути рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

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