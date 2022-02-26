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Угорщина запевнила в підтримці відключення Росії від SWIFT - прем'єр Польщі

Угорщина запевнила в підтримці відключення Росії від SWIFT - прем'єр Польщі

Київ • УНН

 • 142591 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Угорщина підтримала відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата:

“Сьогодні я знову розмовляв із Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі і про блокування системи SWIFT”, — написав Моравецький.

Тим часом голова МЗС Угорщини у Facebook написав: "... брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Давайте роз'яснимо: це не правда! Ми ніколи не висловлювалися проти жодної санкційної пропозиції, нічого не блокували".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Кіпр не блокуватиме, а Італія підтримала відключення РФ від SWIFT.

В уряді Німеччини заявили, що готові переглянути рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

За даними CNN, існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка об’єднує тисячі фінансових установ у всьому світі.

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