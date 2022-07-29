В ОП звітують про виконання санкційного плану на 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Санкційний План дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти російської федерації наразі виконано на 60%. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, передає УНН.
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«60% санкційного плану групи Макфола-Єрмака вже виконано. ЄС запровадив 7-й пакет санкцій. Заборонений імпорт російського золота; Великою Британією розширені індивідуальні санкції», - написав він.
Окрім того, керівник ОП наголосив, що Україна чекає на визнання росії країною-спонсором тероризму.
Доповнення
Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії була створена з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Очолюють групу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.
Так, Єрмак у квітні за дорученням Володимира Зеленського звернувся до колишнього посла США в росії Майкла Макфола для створення спеціальної програми з розроблення та посилення санкцій проти росії. Тоді представили План дій щодо посилення санкційного тиску на рф.
10 травня робоча група щодо санкцій проти росії представила документ – Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти російської федерації. Це вже другий напрацьований документ групою Єрмака-Макфола.