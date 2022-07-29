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В ОП отчитываются о выполнении санкционного плана на 60%

В ОП отчитываются о выполнении санкционного плана на 60%

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Санкционный План действий группы Макфола-Ермака по усилению санкций против российской федерации выполнен на 60%. Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

Цитата

«60% санкционного плана группы Макфола-Ермака уже выполнено. ЕС ввел 7-й пакет санкций. Запрещен импорт российского золота; Великобританией расширены индивидуальные санкции», – написал он.

Кроме того, руководитель ОП подчеркнул, что Украина ожидает признания россии страной-спонсором терроризма.

Дополнение

Международная рабочая группа по санкциям против россии была создана по инициативе Президента Владимира Зеленского. Возглавляют группу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экссоветник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

Так, Ермак в апреле по поручению Владимира Зеленского обратился к бывшему послу США в россии Майклу Макфолу для создания специальной программы по разработке и усилению санкций против россии. Тогда представили План действий по усилению санкционного давления на рф.

10 мая рабочая группа по санкциям против россии представила документ – Дорожную карту энергетических санкций: рекомендации по санкциям против российской федерации. Это уже второй наработанный документ группой Ермака-Макфола.

Украинские Национальные Новости

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