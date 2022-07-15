Санкції ЄС вдарили по російській економіці, найбільше – по експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Санкції Європейського Союзу проти рф, введені через її вторгнення в Україну, поступово починають вдаряти по російській економіці. Насамперед, як зазначають експерти комісії ЄС, постраждав експорт росії, пише УНН з посиланням на Swissinfo.
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Експерти, посилаючись на дані, які поки тримають в таємниці, підтвердили, що адресні торговельні обмеження зараз впливають на російські експортні операції, обсяг яких до війни становив понад 73 мільярди євро на рік. Це близько 48% від попереднього експорту рф до ЄС.
Окрім того, протягом приблизно чотирьох місяців з початку війни російські активи на суму близько 13,8 мільярда євро були заморожені. Зокрема, це кошти російських олігархів, прихильників та спонсорів режиму президента рф володимира путіна. Росіяни також не можуть отримати доступ до мільярдних резервів російського "Центробанку", додають джерела.
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"Наявні дані дуже чітко показують, що санкції працюють. Попри відносно короткий проміжок часу, відповідний вплив на економіку росії вже досягнуто. Також зрозуміло, що з часом наслідки стануть ще сильнішими", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.
ЄС припускає, що виробництво у росії цього року скоротиться на 10,4%. Для порівняння: в ЄС очікують економічне зростання європейських компаній на 2,7%, попри війну в Україні та наслідки від санкцій.
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Євросоюз готується подати та схвалити сьомий пакет санкцій проти рф протягом тижня.