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Санкции ЕС ударили по российской экономике, больше всего – по экспорту

Санкции ЕС ударили по российской экономике, больше всего – по экспорту

Киев • УНН

 • 220579 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Санкции Европейского Союза против рф, введенные из-за ее вторжения в Украину, постепенно начинают ударять по российской экономике. В первую очередь, как отмечают эксперты комиссии ЕС, пострадал экспорт россии, пишет УНН со ссылкой на Swissinfo.

Детали

Ссылаясь на данные, которые пока держат в тайне, эксперты подтвердили, что адресные торговые ограничения сейчас влияют на российские экспортные операции. Их объем до войны составлял более 73 миллиардов евро в год, что около 48% от предварительного экспорта рф в ЕС.

Кроме того, в течение примерно четырех месяцев с начала войны российские активы на сумму около 13,8 миллиарда евро были заморожены. В частности, это средства российских олигархов, сторонников и спонсоров режима президента россии владимира путина. Россияне также не могут получить доступ к миллиардным резервам российского "Центробанка", добавляют источники.

Цитата

"Имеющиеся данные очень четко показывают, что санкции работают. Несмотря на относительно короткий промежуток времени, соответствующее влияние на экономику россии уже достигнуто. Также понятно, что со временем последствия станут еще сильнее", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Также ЕС предполагает, что производство в россии в этом году сократится на 10,4%. Для сравнения: в ЕС ожидают экономический рост европейских компаний на 2,7%, несмотря на войну в Украине и последствия санкций.

Ранее

Евросоюз готовится подать и одобрить седьмой пакет санкций против россии в течение недели.

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