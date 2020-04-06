Санкції ЄС не заважають РФ боротися зі спалахом коронавірусу: заява
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Євросоюзі впевнені, що санкції щодо Росії за агресію проти України не заважають РФ боротися зі спалахом COVID-19. Таку думку висловив сьогодні на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано, передає УНН з посиланням на місію України при ЄС.
“Санкції спрямовані на російські компанії і особи, пов’язані з незаконною анексією Криму і Севастополя, тому ці санкції існують через дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Це означає, що ці санкції не заважають Росії боротися з спалахом коронавірусу COVID-19”, — заявив дипломат.
У той же час відзначається, що верховний представник ЄС Жозеп Боррель минулої п’ятниці від імені ЄС, опублікував декларацію, в якій підкреслюється, що санкції не повинні перешкоджати доставці обладнання та поставок, які необхідні для боротьби з коронавірусом і обмеження його поширення по всьому світу.
Як повідомляв УНН, в минулу п’ятницю провідні члени Європарламенту висловилися про підтримку ЄС у боротьбі України проти пандемії COVID-19, а також про недавно прийнятих Верховною Радою законопроекти, які відкривають шлях для програми підтримки Міжнародного валютного фонду.