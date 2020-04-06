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Санкції ЄС не заважають РФ боротися зі спалахом коронавірусу: заява

Санкції ЄС не заважають РФ боротися зі спалахом коронавірусу: заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Євросоюзі впевнені, що санкції щодо Росії за агресію проти України не заважають РФ боротися зі спалахом COVID-19. Таку думку висловив сьогодні на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано, передає УНН з посиланням на місію України при ЄС.

“Санкції спрямовані на російські компанії і особи, пов’язані з незаконною анексією Криму і Севастополя, тому ці санкції існують через дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Це означає, що ці санкції не заважають Росії боротися з спалахом коронавірусу COVID-19”, — заявив дипломат.

У той же час відзначається, що верховний представник ЄС Жозеп Боррель минулої п’ятниці від імені ЄС, опублікував декларацію, в якій підкреслюється, що санкції не повинні перешкоджати доставці обладнання та поставок, які необхідні для боротьби з коронавірусом і обмеження його поширення по всьому світу.

Як повідомляв УНН, в минулу п’ятницю провідні члени Європарламенту висловилися про підтримку ЄС у боротьбі України проти пандемії COVID-19, а також про недавно прийнятих Верховною Радою законопроекти, які відкривають шлях для програми підтримки Міжнародного валютного фонду.

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