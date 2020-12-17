Санкції та юридична відповідальність РФ: Зеленський поставив завдання перед дипломатами

“На порядку денному залишається питання продовження санкцій (проти РФ - ред). Також принципово важливою є подальша робота над притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права. Прошу вас також проводити активну роботу із залученням допомоги наших партнерів до відновлення Донбасу. Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок і як повернути нашому Донбасу спокій. Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що відновлення Донбасу здійснюється зусиллями держави, бізнесу і коштами міжнародних партнерів.

“Результати бачать наші громадяни, по обидва боки лінії дотику. І коли завтра ми повернемося на весь вже окупований (деокупований - ред.) український Донбас - ми маємо одразу приступити до його відновлення, до його відбудови”, - додав Президент.

Нагадаємо, Україна обговорила з ЄС наслідки окупації Криму.

Зазначимо, питанням мирного врегулювання конфлікту на Донбасі займаються у Нормандському (Україна, Росія, Німеччина, Франція) та у Мінському форматі на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Нещодавно українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила “План дій щодо Донбасу” і назвала його основні 5 пунктів. Наразі у ТКГ працюють над єдиним планом з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, що і стане дорожньою картою, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Тим часом у Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над "Планом дій щодо Донбасу".

Також керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.