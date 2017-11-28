Україна - країнам НАТО: санкції проти РФ мають посилюватися через недотримання нею зобов’язань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Санкції проти Російської Федерації повинні посилюватися, якщо вона не дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань. Про це заявила українська делегація на чолі з першим заступником голови Верховної Ради України Іриною Геращенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби парламенту.
“Українська сторона повідомила, що санкції проти Російської Федерації мають бути не просто збереженими до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а й посилюватись у залежності від недотримання РФ взятих на себе зобов’язань, зокрема Мінських угод”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається у повідомленні, особливу увагу на зустрічі сторони приділили методам і протидії гібридній війні, а також обговорили подальшу співпрацю заради реалізації програм реабілітації для військовослужбовців, які повертаються із зони АТО, зокрема психологічну реабілітацію.
Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях І.Геращенко поінформувала присутніх про безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі.
“Реагування світової спільноти на протиправні дії Російської Федерації є недостатньо жорстким, сам факт існування заручників у серці Європи є порушенням всіх фундаментальних демократичних принципів”, - зауважила І.Геращенко.
Перший заступник рішуче засудила незаконне утримання 162 українців на тимчасово окупованих територіях, а також незаконне утримання у місцях неволі десятків українців на території Російської Федерації.