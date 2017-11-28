Украина - странам НАТО: санкции против РФ должны усиливаться из-за несоблюдения ею обязательств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Санкции против Российской Федерации должны усиливаться, если она не будет придерживаться взятых на себя обязательств. Об этом заявила украинская делегация во главе с первым заместителем главы Верховной Рады Украины Ириной Геращенко во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.
"Украинская сторона сообщила, что санкции против Российской Федерации должны быть не просто сохранившимися до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, но и усиливаться в зависимости от несоблюдения РФ взятых на себя обязательств, в частности Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается в сообщении, особое внимание на встрече стороны уделили методам и противодействию гибридной войне, а также обсудили дальнейшее сотрудничество ради реализации программ реабилитации для военнослужащих, возвращающихся из зоны АТО, в частности психологическую реабилитацию.
Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях И.Геращенко проинформировала присутствующих о политике безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.
"Реагирование мирового сообщества на противоправные действия Российской Федерации являются недостаточно жестким, сам факт существования заложников в сердце Европы является нарушением всех фундаментальных демократических принципов", - отметила И.Геращенко.
Первый заместитель решительно осудила незаконное удерживание 162 украинцев на временно оккупированных территориях, а также незаконное содержание в местах несвободы десятков украинцев на территории Российской Федерации.