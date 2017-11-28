Украина - странам НАТО: санкции против РФ должны усиливаться из-за несоблюдения ею обязательств

"Украинская сторона сообщила, что санкции против Российской Федерации должны быть не просто сохранившимися до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, но и усиливаться в зависимости от несоблюдения РФ взятых на себя обязательств, в частности Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, особое внимание на встрече стороны уделили методам и противодействию гибридной войне, а также обсудили дальнейшее сотрудничество ради реализации программ реабилитации для военнослужащих, возвращающихся из зоны АТО, в частности психологическую реабилитацию.

Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях И.Геращенко проинформировала присутствующих о политике безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.

"Реагирование мирового сообщества на противоправные действия Российской Федерации являются недостаточно жестким, сам факт существования заложников в сердце Европы является нарушением всех фундаментальных демократических принципов", - отметила И.Геращенко.

Первый заместитель решительно осудила незаконное удерживание 162 украинцев на временно оккупированных территориях, а также незаконное содержание в местах несвободы десятков украинцев на территории Российской Федерации.