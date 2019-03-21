Санкції не вплинуть на український видавничий ринок - Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора, 20 березня, Президент України Петро Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій. Тепер видавництва, які друкують найбільшу кількість антиукраїнської літератури, не матимуть доступу на наш ринок. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНН.
“Декілька місяців тому уряд вніс на розгляд РНБО пакет пропозицій щодо економічних санкцій проти низки російських видавництв. Вчора Президент підписав указ і тепер видавництва, що друкують найбільшу кількість антиукраїнської літератури, взагалі не матимуть доступу на наш ринок”, — написав він.
Нагадаємо, Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Декілька місяців тому Уряд вніс на розгляд РНБО пакет пропозицій щодо економічних санкцій проти низки російських видавництв. Вчора Президент підписав Указ і тепер видавництва, що друкують найбільшу кількість антиукраїнської літератури, взагалі не матимуть доступу на наш ринок — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 марта 2019 г.