Санкції будуть дуже міцні: Дуда з Києва звернувся до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда буде підтримувати санкції, які унеможливлять подорожі росіянам. Про це він заявив, виступаючи в Києві на спільному брифінгу з президентами України та Литви, передає кореспондент УНН.
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“Міжнародна спільнота, яка хоче жити в мирі…. мусить сьогодні зробити відповідні кроки для того, щоб агресора стримати. Вірю в це глибоко як президент держави-члена і НАТО, і Європейського Союза, що нам вдасться це зробити мирним шляхом і ефективно. Хоча, нажаль, бер до уваги і те, що санкції мусять бути дуже міцні”, - заявив Дуда.
Деталі
Він нагадав, що Польща межує з Калінінградською областю Росії.
“Я буду з прикрістю підтримувати санкції, які унеможливлять подорожі громадянам Росії. Але якщо президент Путін буде і надалі вести себе таким чином, буде топтати міжнародне право, буде атакувати мирні держави і буде забирати право жити в мирі інших людей, таких як громадяни України, то ці далекосяжні кроки будуть необхідними”, - зазначив польський президент.
“Я розраховую на те, що президент Владімір Путін цього не зробить. Тому я його закликаю, бо я хотів би, щоб і росіяни могли жити в мирі, радіти з можливостей які дає нинішній світ – подорожі, екскурсії… все що дає вільний, мирний світ”, - додав він.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.