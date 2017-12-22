Санітара "швидкої допомоги смерті" арештували на Сицилії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Санітара швидкої допомоги, якого підозрюють у кількох вбивствах, заарештувала поліція італійського острова Сицилія. За підозрами правоохоронців, він убивав пацієнтів на замовлення місцевої похоронної контори, що має зв'язки з мафією, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
За версією звинувачення, заарештований - 42-річний чоловік - убив щонайменше трьох невиліковно хворих пацієнтів, ввівши їм внутрішньовенно звичайне повітря. Повідомляється, що за кожного вбитого співробітник "швидкої" отримував по 300 євро.
Італійські ЗМІ вже прозвали бригаду цієї реанімаційної машини "швидка допомога смерті".
Поліція заарештувала підозрюваного у місті Катанія, що на сході Сицилії біля підніжжя вулкана Етна, за наводкою неназваного джерела. Повідомляється лише, що інформацію надав колишній член мафіозного угрупування, який пішов на співпрацю з поліцією. Затриманому висунуті звинувачення в умисних вбивствах.
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Звинувачення вважає, що санітар "швидкої допомоги" вбивав пацієнтів, поки машина везла їх з лікарні назад додому, в містечку Б'янкавілла під Катанією. Після ін'єкції повітря хворий швидко вмирав від закупорки судин.
Повернувши родичам тіло, він користувався їх шоковим станом, щоб порекомендувати їм одне з місцевих бюро ритуальних послуг, що має зв'язки з сицилійської мафією, де йому платили комісійні.
За даними італійської преси, заарештований санітар працював у службі "швидкої допомоги" з 2012 року і не виключено, що на його рахунку значно більше жертв.
Слідчі стверджують, що вивчили вже десятки випадків смерті пацієнтів у Б'янкавілле за останні п'ять років, але наразі лише 12 з них здалися їм вартими подальшого розслідування та лише три були пред'явлені суду.
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