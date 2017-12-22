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Санитара "скорой помощи смерти" арестовали на Сицилии

Киев • УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Санитара скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах, арестовала полиция итальянского острова Сицилия. По подозрениям правоохранителей, он убивал пациентов на заказ местной похоронной конторы, имеющей связи с мафией, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Санитара "скорой помощи смерти" арестовали на Сицилии

По версии обвинения, арестованный - 42-летний мужчина - убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух. Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.

Итальянские СМИ уже прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".

Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, что на востоке Сицилии у подножия вулкана Этна, по наводке неназванного источника. Сообщается лишь, что информацию предоставил бывший член мафиозной группировки, который пошел на сотрудничество с полицией. Задержанному предъявлены обвинения в умышленных убийствах.

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Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы домой, в городке Бьянкавилла под Катанией. После инъекции воздуха больной быстро умирал от закупорки сосудов.

Вернув родственникам тело, он пользовался их шоковым состоянием, чтобы порекомендовать им одно из местных бюро ритуальных услуг, имеющее связи с сицилийской мафией, где ему платили комиссионные.

По данным итальянской прессы, арестованный санитар работал в службе "скорой помощи" с 2012 года и не исключено, что на его счету гораздо больше жертв.

Следователи утверждают, что изучили уже десятки случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но пока только 12 из них показались им достойными дальнейшего расследования и только три были предъявлены суду.

Напомним, австралийский врач изобрел капсулу для эвтаназии.

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