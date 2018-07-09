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SANA повідомило про відбиття сирійськими ППО атаки на авіабазу в Хомсі

SANA повідомило про відбиття сирійськими ППО атаки на авіабазу в Хомсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Сирійська авіабаза Т4 в провінції Хомс піддалася ракетному обстрілу, повідомляє з посиланням на власного кореспондента на місці подій сирійське національне агентство SANA. Інцидент, за його інформацією, стався увечері 8 липня, передає УНН.

Сирійські ППО, як вказує агентство, відбили “ряд ворожих ракет”. Скільки саме їх було SANA не уточнює, проте підкреслює, що “агресія” відбулася одночасно з “терористичними нападами у місті Дар’я, де сирійська армія протягом 15 днів проводила великомасштабну військову операцію проти терористичних груп”. У результаті цих дій сирійські військові, за даними SANA, звільнили від бойовиків десятки сіл і міст і змусили усіх присутніх у регіоні членів збройних груп здатися і здати свою зброю і боєприпаси.

Ким саме були випущені ракети, встановити поки не вдалося. Армійський офіцер у південній Сирії, як зауважує в свою чергу Reuters, розповів агентству, що націлені на T4 ракети летіли зі району Ет-Танфа. Сирійський ППО їх відбили, підтвердило джерело Reuters.

Державне телебачення Сирії, як зазначає також телеканал Al Manar, вже опублікувало відеозапис відбиття атаки. На розміщених каналом кадрах час від часу видно вогненні залпи.

В результаті атаки зі сирійської сторони немає загиблих або поранених. Завдано лише матеріальні збитки. Провінція Хомс знаходиться в центрі Сирії на північний схід від Дамаска.

Це вже не перша подібна подія на авіабазі T4. Раніше вона піддавалася ракетному нападу 9 квітня. Сирійський ППО, за інформацією SANA, тоді також збили вісім ракет. Цілі, як зазначало агентство, вдалося досягти тільки кільком ракетам, тому в результаті нападу були вбиті і поранені. Пентагон свою причетність до цього інциденту, як і французькі військові, пізніше відкинув. Міноборони Росії у цей же день потім виступило із заявою, в якій звинуватило в атаці на T4 Ізраїль. Удар, за даними російського військового відомства, було завдано з ізраїльських літаків F-15, що не заходили у повітряний простір Сирії. При цьому Дамаску, як підкреслювали у міністерстві, вдалося збити п’ять зі восьми ракет.

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