SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе

Сирийские ПВО, как указывает агентство, отбили “ряд вражеских ракет”. Сколько именно их было SANA не уточняет, однако подчеркивает, что “агрессия” состоялась одновременно с “террористическими нападениями в городе Дарья, где сирийская армия в течение 15 дней проводила крупномасштабную военную операцию против террористических групп”. В результате этих действий сирийские военные, по данным SANA, освободили от боевиков десятки сел и городов и заставили всех присутствующих в регионе членов вооруженных групп сдаться и сдать свое оружие и боеприпасы.

Кем именно были выпущены ракеты, установить пока не удалось. Армейский офицер в южной Сирии, как отмечает в свою очередь Reuters, рассказал агентству, что нацелены на T4 ракеты летели со района Эт-Танфа. Сирийский ПВО их отбили, подтвердил источник Reuters.

Государственное телевидение Сирии, как отмечает также телеканал Al Manar, уже опубликовало видеозапись отражения атаки. На размещенных каналом кадрах время от времени видно огненные залпы.

В результате атаки с сирийской стороны нет погибших или раненых. Нанесен только материальный ущерб. Провинция Хомс находится в центре Сирии северо-восточнее Дамаска.

Это уже не первое подобное происшествие на авиабазе T4. Ранее она подвергалась ракетному нападению 9 апреля. Сирийский ПВО, по информации SANA, тогда также сбили восемь ракет. Цели, как отмечало агентство, удалось достичь только нескольким ракетам, поэтому в результате нападения были жертвы. Пентагон свою причастность к этому инциденту, как и французские военные, позже отверг. Минобороны России в этот же день потом выступил с заявлением, в котором обвинило в атаке на T4 Израиль. Удар, по данным российского военного ведомства, был нанесен из израильских самолетов F-15, не заходили в воздушное пространство Сирии. При этом Дамаске, как подчеркивали в министерстве, удалось сбить пять из восьми ракет.