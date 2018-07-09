SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57296 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106812 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128137 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171279 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154049 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141632 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182864 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 30465 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 33722 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 22887 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 22585 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 23042 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 148403 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182863 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 190497 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200954 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257914 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 171279 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108442 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112630 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114483 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113692 просмотра
Актуальное
SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе

Киев  •  УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Сирийская авиабаза Т4 в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу, сообщает со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий сирийское национальное агентство SANA. Инцидент, по его информации, произошел вечером 8 июля, передает УНН.

Сирийские ПВО, как указывает агентство, отбили “ряд вражеских ракет”. Сколько именно их было SANA не уточняет, однако подчеркивает, что “агрессия” состоялась одновременно с “террористическими нападениями в городе Дарья, где сирийская армия в течение 15 дней проводила крупномасштабную военную операцию против террористических групп”. В результате этих действий сирийские военные, по данным SANA, освободили от боевиков десятки сел и городов и заставили всех присутствующих в регионе членов вооруженных групп сдаться и сдать свое оружие и боеприпасы.

Кем именно были выпущены ракеты, установить пока не удалось. Армейский офицер в южной Сирии, как отмечает в свою очередь Reuters, рассказал агентству, что нацелены на T4 ракеты летели со района Эт-Танфа. Сирийский ПВО их отбили, подтвердил источник Reuters.

Государственное телевидение Сирии, как отмечает также телеканал Al Manar, уже опубликовало видеозапись отражения атаки. На размещенных каналом кадрах время от времени видно огненные залпы.

В результате атаки с сирийской стороны нет погибших или раненых. Нанесен только материальный ущерб. Провинция Хомс находится в центре Сирии северо-восточнее Дамаска.

Это уже не первое подобное происшествие на авиабазе T4. Ранее она подвергалась ракетному нападению 9 апреля. Сирийский ПВО, по информации SANA, тогда также сбили восемь ракет. Цели, как отмечало агентство, удалось достичь только нескольким ракетам, поэтому в результате нападения были жертвы. Пентагон свою причастность к этому инциденту, как и французские военные, позже отверг. Минобороны России в этот же день потом выступил с заявлением, в котором обвинило в атаке на T4 Израиль. Удар, по данным российского военного ведомства, был нанесен из израильских самолетов F-15, не заходили в воздушное пространство Сирии. При этом Дамаске, как подчеркивали в министерстве, удалось сбить пять из восьми ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы