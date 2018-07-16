SANA: Ізраїль завдав ракетного удару по військовій позиції на півночі Сирії

За інформацією агентства, в результаті атаки завдано тільки матеріальної шкоди, жертв і постраждалих немає. Представник командування ЗС республіки у заяві агентству розцінив ізраїльський напад “як новий акт агресії”. “Це відчайдушна спроба надати підтримку бандам терористів, які зазнають поразки від сирійських військ у провінції Дераа і Ель-Кунейтра”, — підкреслив він.

Нагадаємо, 8 липня ВПС Ізраїлю атакували аеродром “Т-4”, розташований в 70 км від Пальміри на сході провінції Хомс. За даними агентства SANA, ця атака була відбита силами ППО Сирії. При цьому сирійським зенітникам вдалося збити кілька ракет, вразити один з ізраїльських літаків і примусити інші покинути сирійський повітряний простір. В Армії Ізраїлю цю інформацію коментувати відмовилися.