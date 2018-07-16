SANA Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии

По информации агентства, в результате атаки нанесен только материальный ущерб, жертв и пострадавших нет. Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение “как новый акт агрессии”. “Эта отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра”, — подчеркнул он.

Напомним, 8 июля ВВС Израиля атаковали аэродром “Т-4”, расположенный в 70 км от Пальмиры на востоке провинции Хомс. По данным агентства SANA, эта атака была отбита силами ПВО Сирии. При этом сирийским зенитчикам удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и заставить другие покинуть сирийское воздушное пространство. В Армии Израиля эту информацию комментировать отказались.