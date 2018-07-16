SANA Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44631 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104173 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125999 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169805 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153606 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181757 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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SANA Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии

SANA Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии

Киев  •  УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SANA.

По информации агентства, в результате атаки нанесен только материальный ущерб, жертв и пострадавших нет. Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение “как новый акт агрессии”. “Эта отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра”, — подчеркнул он.

Напомним, 8 июля ВВС Израиля атаковали аэродром “Т-4”, расположенный в 70 км от Пальмиры на востоке провинции Хомс. По данным агентства SANA, эта атака была отбита силами ПВО Сирии. При этом сирийским зенитчикам удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и заставить другие покинуть сирийское воздушное пространство. В Армии Израиля эту информацию комментировать отказались.

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