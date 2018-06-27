Samsung та Apple врегулювали патентну суперечку

Як в них відзначається, позивач і відповідач поінформували суд про те, що вони у позасудовому порядку “домовилися відкликати позови і врегулювати свої взаємні претензії” у даній справі. У зв’язку з цим суд закрив справу, відхиливши усі скарги сторін без збереження за ними прав на пред’явлення позовів зі тих самих підстав, відзначається в документах. Подробиці угоди, досягнутої Samsung і Apple, не повідомляються. Конкретні суми у документах також не фігурують.

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Цей розгляд тривав зі 2011 року, коли Apple звинуватила Samsung у порушенні прав на інтелектуальну власність, заявивши, що та скопіювала дизайн смартфона iPhone. У 2012 році суд в Каліфорнії зобов’язав Samsung виплатити 399 млн доларів у зв’язку з тим, що в 11 моделях смартфонів південнокорейської компанії були використані розробки Apple. Samsung оскаржила цю постанову, і в кінцевому рахунку справа дійшла до Верховного суду США.

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Вища інстанція винесла ряд рішень по цій справі, зокрема надавши нижчому суду право визначити розмір компенсації, яку має виплатити Samsung. Після повторного розгляду суд збільшив суму компенсації, яка підлягала виплаті, до 539 млн доларів, хоча Apple розраховувала отримати більше 1 млрд доларів. У ході процесу компанії подавали десятки зустрічних позовів і кілька апеляцій.