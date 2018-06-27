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Samsung и Apple урегулировали патентный спор

Samsung и Apple урегулировали патентный спор

Киев  •  УНН

 • 26894 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Компания Apple и корпорация Samsung во внесудебном порядке урегулировали длительный патентный спор, касающийся дизайна смартфонов. Об этом говорится в документах, размещенных в среду в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния, передает УНН.

Как в них отмечается, истец и ответчик проинформировали суд о том, что они во внесудебном порядке "договорились отозвать иски и урегулировать свои взаимные претензии" по данному делу. В связи с этим суд закрыл дело, отклонив все жалобы сторон без сохранения за ними права на предъявление исков со тем же основаниям, отмечается в документах. Подробности соглашения, достигнутого Samsung и Apple, не сообщаются. Конкретные суммы в документах также не фигурируют.

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Этот разбирательство длилось с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, заявив, что южнокорейская компания скопировала дизайн смартфона iPhone. В 2012 году суд в Калифорнии обязал Samsung выплатить 399 млн долларов в связи с тем, что в 11 моделях смартфонов южнокорейской компании были использованы разработки Apple. Samsung обжаловала это постановление, и в конечном счете дело дошло до Верховного суда США.

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Высшая инстанция вынесла ряд решений по этому делу, в частности предоставив нижестоящему суду право определить размер компенсации, которую должен выплатить Samsung. После повторного рассмотрения суд увеличил сумму компенсации, подлежащей выплате, до 539 млн долларов, хотя Apple рассчитывала получить больше 1 млрд долларов. В ходе процесса компании подавали десятки встречных исков и несколько апелляций.

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