Samsung Galaxy Note 7 повернуться у продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Корейська компанія Samsung заявила, що планує випустити на ринок оновлені та відремонтовані версії смартфонів Galaxy Note 7, передає УНН з посиланням на Reuters.
Наразі виробник ще не визначив, на яких саме ринках продаватимуться оновлені телефони.
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Компанія також планує продавати замінні елементи на зразок чіпів і модульних камер, а також використовувати добуті зі старих Galaxy Note 7 мідь, золото, нікель і срібло.
Раніше Samsung запропонувала власникам даної моделі обміняти телефон або повернути. Всього в США було повернуто 93% проданих телефонів, але близько 133 тисяч пристроїв ще знаходяться у власників.
Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися в серпні. На початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх спалахи під час підзарядки.
Як повідомляв УНН, компанія Samsung тимчасово призупинила виробництво смартфонів Galaxy Note 7 на експорт.