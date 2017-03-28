Samsung Galaxy Note 7 вернутся в продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Корейская компания Samsung заявила, что планирует выпустить на рынок обновленные и отремонтированные версии смартфонов Galaxy Note 7, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сейчас производитель еще не определил, на каких именно рынках будут продаваться обновленные телефоны.
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Компания также планирует продавать заменимые элементы вроде чипов и модульных камер, а также использовать добытые из старых Galaxy Note 7 медь, золото, никель и серебро.
Ранее Samsung предложила владельцам данной модели обменять телефон или вернуть. Всего в США было возвращено 93% проданных телефонов, но около 133 тысяч устройств еще находятся у владельцев.
Продажи модели Galaxy Note 7 начались в августе. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их вспышки во время подзарядки.
Как сообщал УНН, компания Samsung временно приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 на экспорт.