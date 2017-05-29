“Самопоміч”: за кандидатуру Рибалки на посаду НБУ Рада не голосуватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Така кандидатура на посаду голови НБУ як нардеп від “Радикальної партії” Сергій Рибалка взагалі не буде винесена на розгляд парламенту. Верховна Рада не проголосує за Рибалку, у тому числі, і через брак у нього фаховості. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп від “Самопомочі” Лев Підлесецький.
За словами політика серед дійсно фахових кандидатів на посаду очільника НБУ називають поки що Володимира Лавренчука (голова правління Райффайзен Банка Аваль, — ред.).
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“Думаю, що С.Рибалка не буде головою НБУ. По-перше, я не думаю, що така кандидатура буде внесена (в зал для голосування, — ред.), а по-друге: ВРУ точно не проголосує за його кандидатуру, (адже це ж ВР голосує за голову НБУ”). Не бачу такої ймовірності.
Також, я не знаю про його фаховість, власне, як банкіра. Він якесь мав відношення до бізнесу, а от чи мав він відношення до банківської сфери — я не впевнений", — додав Л.Підлесецький.
Нагадаємо, у Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності, який наразі очолює С.Рибалка, заявили, що він не має ані досвіду, ані освіти, щоб претендувати на голову НБУ.