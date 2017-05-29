"Самопомощь": за кандидатуру С.Рыбалки на должность НБУ Рада не будет голосовать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Такая кандидатура на должность председателя НБУ как нардеп от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка вообще не будет вынесена на рассмотрение парламента. Верховная Рада не проголосует за С.Рыбалку, в том числе, и из-за нехватки у него профессионализма. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп от "Самопомощи" Лев Пидлесецький.
По словам политика, среди действительно профессиональных кандидатов на должность главы НБУ называют пока Владимира Лавренчука (глава правления Райффайзен Банка Аваль, - ред.).
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"Думаю, что С.Рыбалка не будет главой НБУ. Во-первых, я не думаю, что такая кандидатура будет внесена (в зал для голосования, - ред.), А во-вторых ВРУ точно не проголосует за его кандидатуру (ведь это же ВР голосует за главу НБУ). Не вижу такой вероятности.
Также, я не знаю о его профессионализм, собственно, как банкира. Он какое-то имел отношение к бизнесу, а вот имел ли он отношение к банковской сфере - я не уверен", - добавил Л.Пидлесецький.
Напомним, в Комитете ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, который сейчас возглавляет С.Рыбалка, заявили, что он не имеет ни опыта, ни образования, чтобы претендовать на главу НБУ.