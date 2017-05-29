"Самопомощь": за кандидатуру С.Рыбалки на должность НБУ Рада не будет голосовать

По словам политика, среди действительно профессиональных кандидатов на должность главы НБУ называют пока Владимира Лавренчука (глава правления Райффайзен Банка Аваль, - ред.).

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"Думаю, что С.Рыбалка не будет главой НБУ. Во-первых, я не думаю, что такая кандидатура будет внесена (в зал для голосования, - ред.), А во-вторых ВРУ точно не проголосует за его кандидатуру (ведь это же ВР голосует за главу НБУ). Не вижу такой вероятности.

Также, я не знаю о его профессионализм, собственно, как банкира. Он какое-то имел отношение к бизнесу, а вот имел ли он отношение к банковской сфере - я не уверен", - добавил Л.Пидлесецький.

Напомним, в Комитете ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, который сейчас возглавляет С.Рыбалка, заявили, что он не имеет ни опыта, ни образования, чтобы претендовать на главу НБУ.