“Самопоміч” порекомендувала двом депутатам Дніпровської міської ради добровільно скласти мандати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В’ячеславу Мішалову, Секретарю Дніпровської міської ради і члену фракції “Самопоміч” та Артему Хмельникову, голові фракції “Самопоміч” і голові бюджетної комісії Дніпровської міської ради рекомендує добровільно скласти депутатські мандати. Відповідне рішення прийнято Виконавчим комітетом 30 березня за результатами висновків робочої групи, яка вивчала поширену інформацію про можливі корупційні дії В’ячеслава Мішалова та бездіяльність в такій ситуації Артема Хмельникова, передає УНН із посиланням на прес-службу "Самопоміч".
Як повідомили у прес-службі, робоча група перевіряла діяльність міської партії та фракції щодо того, чи їх дії відповідають засадам Партії, її Статуту, Меморандуму кандидата в депутати місцевої ради. За результатами висновків робочої групи, яку очолювала Оксана Сироїд, віце-спікер ВРУ, Виконавчий комітет прийняв рішення:
— Рекомендувати депутатам Дніпровської міської ради від “Об’єднання “САМОПОМІЧ” В’ячеславу Мішалову та Артему Хмельникову добровільно скласти мандат депутата Дніпровської міської ради.
— Рекомендувати депутатській фракції Об’єднання “САМОПОМІЧ” Дніпровської міської ради розглянути питання щодо виключення В’ячеслава Мішалова і Артема Хмельникова зі складу фракції та звернутися до Дніпровського міського голови щодо відкликання В’ячеслава Мішалова із посади Секретаря Дніпровської міської ради та Артема Хмельникова із посади Голови бюджетної комісії Дніпровської міської ради.
— Виключити Артема Хмельникова з членів Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” на підставі висновків Контрольної комісії Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, що має безпосереднім наслідком припинення його повноважень Голови Дніпровської міської організації Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”.
"Обов’язки Голови Дніпровської міської організації Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” до моменту обрання нового Голови покладено на Толстих Андрія Володимировича", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, два тижні тому Голова виконавчого комітету “Самопомочі”, народний депутат Олег Лаврик, скерував звернення до голови НАБУ із проханням перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про зловживання службовим становищем в особистих інтересах та інтересах членів своєї родини секретарем Дніпровської міської ради В’ячеславом Мішаловим.