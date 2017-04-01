"Самопомощь" порекомендовала двум депутатам Днепровского городского совета добровольно сложить мандаты
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Вячеславу Мишалову, Секретарю Днепровского городского совета и члену фракции "Самопомощь" и Артему Хмельникову, председателю фракции "Самопомощь" и главе бюджетной комиссии Днепровского городского совета порекомендовали добровольно сложить депутатские мандаты. Соответствующее решение принято Исполнительным комитетом 30 марта по результатам выводов рабочей группы, которая изучала распространенную информацию о возможных коррупционных действиях Вячеслава Мишалова и бездействие в такой ситуации Артема Хмельникова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Самопомощи".
Как сообщили в пресс-службе, рабочая группа проверяла деятельность городской партии и фракции относительно того, соответствуют ли их действия принципам партии, ее Уставу, Меморандуму кандидата в депутаты местного совета. По результатам выводов рабочей группы, которую возглавляла Оксана Сыроид, вице-спикера ВРУ, Исполнительный комитет принял решение:
- Рекомендовать депутатам Днепровского городского совета от "Объединение "Самопомощь" Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандат депутата Днепровского городского совета.
- Рекомендовать депутатской фракции Объединение "Самопомощь" Днепровского городского совета рассмотреть вопрос об исключении Вячеслава Мишалова и Артема Хмельникова из состава фракции и обратиться к Днепровскому городскому голаве по отзыву Вячеслава Мишалова с должности Секретаря Днепровского городского совета и Артема Хмельникова с должности председателя бюджетной комиссии Днепровского городского совета.
- исключить Артема Хмельникова из членов политической партии "Объединение "Самопомощь" на основании заключения Контрольной комиссии Политической партии "Объединение "Самопомощь", что является непосредственным следствием прекращения его полномочий Председателя Днепровской городской организации Политической партии "Объединение" Самопомощь".
"Обязанности Председателя Днепровской городской организации Политической партии "Объединение "Самопомощь" до момента избрания нового Председателя возложено на Толстых Андрея Владимировича", - говорится в сообщении.
Напомним, две недели назад Председатель исполнительного комитета "Самопомощи", народный депутат Олег Лаврик, направил обращение к председателю НАБУ с просьбой проверить опубликованную в СМИ информацию о злоупотреблении служебным положением в личных интересах и интересах членов своей семьи секретарем Днепровского городского совета Вячеславом Мишаловым.