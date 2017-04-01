"Самопомощь" порекомендовала двум депутатам Днепровского городского совета добровольно сложить мандаты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108556 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166440 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122113 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119961 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105422 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157477 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Самопомощь" порекомендовала двум депутатам Днепровского городского совета добровольно сложить мандаты

"Самопомощь" порекомендовала двум депутатам Днепровского городского совета добровольно сложить мандаты

Киев  •  УНН

 • 14820 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Вячеславу Мишалову, Секретарю Днепровского городского совета и члену фракции "Самопомощь" и Артему Хмельникову, председателю фракции "Самопомощь" и главе бюджетной комиссии Днепровского городского совета порекомендовали добровольно сложить депутатские мандаты. Соответствующее решение принято Исполнительным комитетом 30 марта по результатам выводов рабочей группы, которая изучала распространенную информацию о возможных коррупционных действиях Вячеслава Мишалова и бездействие в такой ситуации Артема Хмельникова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Самопомощи".

Как сообщили в пресс-службе, рабочая группа проверяла деятельность городской партии и фракции относительно того, соответствуют ли их действия принципам партии, ее Уставу, Меморандуму кандидата в депутаты местного совета. По результатам выводов рабочей группы, которую возглавляла Оксана Сыроид, вице-спикера ВРУ, Исполнительный комитет принял решение:

- Рекомендовать депутатам Днепровского городского совета от "Объединение "Самопомощь" Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандат депутата Днепровского городского совета.

- Рекомендовать депутатской фракции Объединение "Самопомощь" Днепровского городского совета рассмотреть вопрос об исключении Вячеслава Мишалова и Артема Хмельникова из состава фракции и обратиться к Днепровскому городскому голаве по отзыву Вячеслава Мишалова с должности Секретаря Днепровского городского совета и Артема Хмельникова с должности председателя бюджетной комиссии Днепровского городского совета.

- исключить Артема Хмельникова из членов политической партии "Объединение "Самопомощь" на основании заключения Контрольной комиссии Политической партии "Объединение "Самопомощь", что является непосредственным следствием прекращения его полномочий Председателя Днепровской городской организации Политической партии "Объединение" Самопомощь".

"Обязанности Председателя Днепровской городской организации Политической партии "Объединение "Самопомощь" до момента избрания нового Председателя возложено на Толстых Андрея Владимировича", - говорится в сообщении.

Напомним, две недели назад Председатель исполнительного комитета "Самопомощи", народный депутат Олег Лаврик, направил обращение к председателю НАБУ с просьбой проверить опубликованную в СМИ информацию о злоупотреблении служебным положением в личных интересах и интересах членов своей семьи секретарем Днепровского городского совета Вячеславом Мишаловым.

Украинские Национальные Новости

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