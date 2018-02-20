Самооборона Майдану робила все, щоб зменшити кількість жертв – Парубій

“Між нами та „Беркутом“ була велика вогняна лінія де горіли шини і фактично навіть не було моменту, де вони („Беркут“ — ред.) могли прорватися до нас. Але в ночі, з 19 на 20 лютого, з того боку бив брандспойт. Для того, щоб зупинити його я послав невеликий підрозділ, який зробив стежку у вогняній лінії — власне цією стежкою багато (людей — ред.) з Майдану, побігло до Жовтневого палацу... Тоді, підрозділи Самооборони, вони власне прикривали фланги, (робили все — ред.) щоб максимально зменшити кількість жертв. Але в той день найбільше було вбито людей”, — розповів А.Парубій.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вшановують подвиг героїв Небесної сотні. У цей пам’ятний день вшановують подвиг учасників Революції гідності та увічнюють пам’ять героїв Небесної сотні, які загинули чотири роки тому.