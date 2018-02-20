Самооборона Майдану робила все, щоб зменшити кількість жертв – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві, 20 лютого 2014 року, підрозділи Самооборони робили все, щоб зменшити кількість жертв серед людей. Про це, під час вшанування пам’яті загиблих героїв Небесної Сотні заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Між нами та „Беркутом“ була велика вогняна лінія де горіли шини і фактично навіть не було моменту, де вони („Беркут“ — ред.) могли прорватися до нас. Але в ночі, з 19 на 20 лютого, з того боку бив брандспойт. Для того, щоб зупинити його я послав невеликий підрозділ, який зробив стежку у вогняній лінії — власне цією стежкою багато (людей — ред.) з Майдану, побігло до Жовтневого палацу... Тоді, підрозділи Самооборони, вони власне прикривали фланги, (робили все — ред.) щоб максимально зменшити кількість жертв. Але в той день найбільше було вбито людей”, — розповів А.Парубій.
Нагадаємо, в Україні сьогодні вшановують подвиг героїв Небесної сотні. У цей пам’ятний день вшановують подвиг учасників Революції гідності та увічнюють пам’ять героїв Небесної сотні, які загинули чотири роки тому.