Самооборона Майдана делала все, чтобы уменьшить количество жертв - Парубий

"Между нами и "Беркутом" была большая огневая линия, где горели шины и фактически даже не было момента, где они (" Беркут "- ред.) могли прорваться к нам. Но ночью, с 19 на 20 февраля, с той стороны бил брандспойт. Для того, чтобы остановить его я послал небольшое подразделение, которое сделало тропу в огненной линии - собственно по этой тропинке много (людей - ред.) с Майдана, побежали к Октябрьскому дворцу... Тогда, подразделения Самообороны, они собственно прикрывали фланги, (делали все - ред.) чтобы минимизировать количество жертв. Но в тот день больше всего было убито людей", - рассказал Парубий.

Напомним, в Украине сегодня чествуют подвиг героев Небесной сотни. В этот памятный день вспоминают подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни, погибших четыре года назад.