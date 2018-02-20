Самооборона Майдана делала все, чтобы уменьшить количество жертв - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве, 20 февраля 2014, подразделения Самообороны делали все, чтобы уменьшить количество жертв среди людей. Об этом во время акции памяти погибших героев Небесной Сотни заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Между нами и "Беркутом" была большая огневая линия, где горели шины и фактически даже не было момента, где они (" Беркут "- ред.) могли прорваться к нам. Но ночью, с 19 на 20 февраля, с той стороны бил брандспойт. Для того, чтобы остановить его я послал небольшое подразделение, которое сделало тропу в огненной линии - собственно по этой тропинке много (людей - ред.) с Майдана, побежали к Октябрьскому дворцу... Тогда, подразделения Самообороны, они собственно прикрывали фланги, (делали все - ред.) чтобы минимизировать количество жертв. Но в тот день больше всего было убито людей", - рассказал Парубий.
Напомним, в Украине сегодня чествуют подвиг героев Небесной сотни. В этот памятный день вспоминают подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни, погибших четыре года назад.