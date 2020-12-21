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Самоізоляція: виплати отримали вже близько 72 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Фонд соціального страхування за період дії карантину виплатив допомогу за самоізоляцію близько 72 тис. застрахованим особам на загальну суму 82 млн грн. Про це розповіла на брифінгу директор виконавчої дирекції Фонду соцстраху Тетяна Михайленко, передає кореспондент УНН.

Самоізоляція: виплати отримали вже близько 72 тис. українців

"Загалом Фондом соцстраху за допомогу у період дії карантину виплачено за самоізоляцію допомоги близько 72 тис. застрахованих осіб на загальну суму 82 млн грн, з них близько 11 тис. медичних працівників, які перебували на самоізоляції, отримали таку допомогу на загальну суму близько 20 млн грн", - сказала Михайленко.

Також вона додала, що наразі близько 1600 медичних працівників отримали допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання пов’язаного з виконанням професійних обов’язків на загальну суму близько 9 млн грн.

"На сьогоднішній момент у Фонду наявна інформація про смерть 378 медичних працівників. Завершено розслідування по 161 випадку, тобто розслідування завершено майже по 43% випадків", - додала Михайленко.

Нагадаємо, за даними наприкінці жовтня, в Україні 30 тис. українських працівників, зокрема, майже 7 тис. медиків, пройшли ізоляцію, яку оплатив Фонд соціального страхування України - на суму близько 32 млн грн.

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