Самоизоляция: выплаты получили уже около 72 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Фонд социального страхования за период действия карантина выплатил помощь по самоизоляции около 72 тыс. застрахованным лицам на общую сумму 82 млн грн. Об этом рассказала на брифинге директор исполнительной дирекции Фонда соцстраха Татьяна Михайленко, передает корреспондент УНН.
"В целом Фондом соцстраха за помощь в период действия карантина выплачено за самоизоляцию помощи около 72 тыс. застрахованных лиц на общую сумму 82 млн грн, из них около 11 тыс. медицинских работников, находившихся на самоизоляции, получили такую помощь на общую сумму около 20 млн грн", - сказала Михайленко.
Также она добавила, что сейчас около 1600 медицинских работников получили пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания связанного с выполнением профессиональных обязанностей на общую сумму около 9 млн грн.
"На сегодняшний момент у Фонда имеется информация о смерти 378 медицинских работников. Завершено расследование по 161 случаю, то есть расследование завершено почти по 43% случаев", - добавила Михайленко.
Напомним, по данным в конце октября, в Украине 30 тыс. украинских работников, в частности, почти 7 тыс. медиков, прошли изоляцию, которую оплатил Фонд социального страхования Украины - на сумму около 32 млн грн.