Самки шимпанзе розпізнали дітовбивць серед самців

Інфантицид (дітовбивство) поширений у багатьох видів вищих тварин: ссавців і птахів. Найчастіше самець вбиває дитинчат самки, яка не готова давати йому потомство (таким чином він підвищує свої шанси на спаровування), але також можуть вбити і дитинчат із чужої сім’ї у неврожайний рік із метою ефективніше прогодувати власне потомство.

В цілому, самкам дітовбивство не властиво. У більшості випадків матері захищають своїх дітей від можливої ​​загрози: навесні це показали вчені, які описали інфантицид серед косаток.

Крім захисту свого потомства в момент нападу самки також можуть оберігати дитинчат від ризику зустрічі з потенційним убивцею. Перевірити, чи властиво таку поведінку шимпанзе, вирішили антропологи з Університету Кента під керівництвом Адріани Лоу. Самці шимпанзе вбивають не тільки чужих дитинчат, але і своїх власних у тому випадку, якщо стоять високо в ієрархії, а самці нижчого рангу вбивають дитинчат у тому випадку, якщо піднімаються в ієрархії. І в тому, і в іншому випадку дітовбивство обумовлено звільненням від суперників (потенційних самців, які будуть вище рангом) і дитинчат суперників для того, щоб оволодіти самкою.

Вчені припустили, що самки шимпанзе (особливо матері зовсім юних дитинчат) будуть уникати зустрічей із потенційними дітовбивцями-самцями (які високо стоять в ієрархії, так і тими, чий ранг підвищується), а також частіше спілкуватися з іншими самками та їх дитинчатами, формуючи більш безпечне середовище.

Для перевірки поставленої гіпотези вони протягом двох років стежили за шимпанзе в лісі Будонго — національному заповіднику в Уганді. Вони спостерігали за тим, як самки та їх дитинчата формують своє коло спілкування: документували випадки, коли пара матері і дитинчати проводила час з іншими особинами.

Приблизно половину спостережень (52,3 відсотка) самки і їх дитинчата проводили в компанії без дорослих самців, а в 28,9 відсотку випадків — тільки вдвох зі своїм потомством. У період підвищеної агресії серед самців самки намагалися уникати шимпанзе, чий ранг підвищується. Крім того, в разі потенційної атаки у бік себе і свого потомства самки були помічені в компанії більш високих в ієрархії самців: вчені припускають, що на такий крок вони пішли заради захисту від агресивних особин.

Вчені, таким чином, показали, що самки шимпанзе досить чутливі до потенційної загрози із боку самців під час нестабільної ситуації у зміні ієрархії. Щоб захистити своє потомство, вони уникають особин, які можуть їм нашкодити, а в разі атаки — звертаються до тих, хто може надати їм захист.

Незважаючи на те, що шимпанзе активно оберігають своє потомство від небезпеки, до сцен насильства за участю інших особин свого виду, а також інших мавп вони байдужі. Залучити їх може, однак, сцена вбивства чужого дитинчати його родичами, але навіть у цьому випадку, як з’ясували вчені, особливою емоційної реакції вони не виявляють.

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