Чорнохвості олені та корови виявилися головними ворогами найбільшого організму на планеті

Відновлення колонії не відбувається через те, що молоді дерева під’їдають чорнохвості олені та корови. Дикі травоїдні, в свою чергу, розплодилися після винищення хижаків, на яких у свій час велося полювання.

Клональная колонія осикоподібних тополь (Populus tremuloides), складається приблизно з 47 тисяч генетично ідентичних дерев, які мають єдину кореневу систему. Подібні колонії виникають у результаті розмноження рослин не традиційним способом, за допомогою насіння, а вегетативним — за рахунок підземних пагонів і кореневищ. З поверхні така колонія може здаватися просто групою окремих рослин одного виду, що ростуть поруч. Усі рослини в такій колонії є генетично ідентичними особинами. Пандо зростає в центральній частині штату Юта. Колонія займає площу близько 43 тисяч гектарів і, за оцінками дослідників, важить близько шести тисяч тонн. Скоріш за все, Пандо з’явилася після закінчення останнього льодовикового періоду, близько 14 тисяч років тому.

Кілька років тому місцева влада помітила, що колонія зникає, та ініціювали дослідження, метою якого було зрозуміти, як його відновити. Проводили дослідження біологи з Університету штату Юта, Пол Роджерс та Джоді Гейл. Вони прийшли до висновку, що зростанню молодих дерев допоможуть відновлювальні роботи, зокрема вирубка чагарнику і часткова вирубка дорослих дерев. Але плоди приносило і просто обгородження від травоїдних тварин, без активних відновлювальних заходів. Однак біологи вивчали тільки окремі ділянки лісу, і не проводили оцінку стану всього масиву.

У новій роботі Пол Роджерс і Даррен Макевой досліджували вже весь ліс, у тому числі ділянки, які огородили зовсім недавно. Вони хотіли оцінити загальний стан Пандо на поточний момент, виявити актуальні причини, які впливають на зменшення лісу і зрозуміти, як його відновлювати. Роджерс і Макевой звертали увагу на неогороджені ділянки лісу, обгороджені території, що з’явилися в 2013 році, на яких велися активні роботи по відновленню (зокрема, вирубка чагарнику) і на яких їх не проводили, а також ділянки, обгороджені в 2014 році. У тому числі вчені проаналізували фотографії Пандо починаючи із 1939 року, отримані за допомогою аерофотозйомки.

Вчені з’ясували, що приблизно з 1987-88 року ліс перестав відновлюватися. У 1992 році деякі ділянки лісу огородили, і це призвело до короткочасного зростання молодої порослі, хоча пізніше всі молоді дерева об’їли травоїдні. На думку дослідників, основною причиною загибелі молодих дерев стали травоїдні — орнохвості олені та домашні тварини із навколишніх ферм — які об’їдають поросль. Старі огорожі, ділянки яких залишають у нових огорожах, не завжди є перешкодою для тварин. Вони проходять через проломи у паркані або перестрибують через них. Травоїдних стало занадто багато почасти через те, як люди винищили хижаків, які контролювали їх чисельність. До того ж за останні 70 років недалеко від лісу стало з’являтися житло, кемпінги і дороги, так що полювання на травоїдних у цих місцях заборонили, і тут стали з’являтися звиклі до людей чорнохвості олені. Осикоподібні тополі живуть приблизно 100-130 років, так що дорослі дерева поступово вмирають, а нові на їх місці не ростуть.

Дослідники роблять висновок, що незважаючи на те, що обгородження ділянок лісу почалося 25 років тому, поки воно не принесло результату і колонія Пандо не почала відновлюватися. Для того, щоб зберегти її, потрібно ретельно стежити за переміщеннями корів та оленів, і при необхідності, зменшувати популяцію диких травоїдних.

Як раніше інформував УНН, 6 вересня Верховна Рада скасувала мораторій на експорт деревини паливної. Парламентарі 246 голосами підтримали пропозицію Глави держави до законопроекту щодо незаконного вивезення лісоматеріалів.