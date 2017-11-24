Саміт СхП підтримав ідею присутності ЄС на місцях для врегулювання конфліктів

"Учасники саміту як і раніше глибоко занепокоєні триваючими порушеннями норм міжнародного права в багатьох частинах регіону. Учасники саміту закликають до відновлення зусиль щодо сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів в регіоні на основі принципів і норм міжнародного права. Вирішення конфліктів, зміцнення довіри і добросусідських відносин мають важливе значення для економічного і соціального розвитку та співробітництва", - йдеться в декларації.

"Учасники саміту вітають зусилля і посилену роль ЄС у врегулюванні конфліктів і зміцненні довіри в рамках або на підтримку існуючих узгоджених форматів і процесів переговорів, в тому числі за допомогою присутності на місцях, коли це необхідно", - сказано в документі.

Нагадаємо, ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагнення.