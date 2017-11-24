Саммит ВП поддержал идею присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Участники саммита Восточного партнерства приветствовали возможность присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов, когда это необходимо. Об этом говорится в принятой итоговой декларации, передает УНН.
"Участники саммита по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися нарушениями норм международного права во многих частях региона. Участники саммита призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества", - говорится в декларации.
"Участники саммита приветствуют усилия и усиленную роль ЕС в урегулировании конфликтов и укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных форматов и процессов переговоров, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - сказано в документе.
Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.