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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75565 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64693 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72132 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79867 просмотра

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Саммит ВП поддержал идею присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов

Саммит ВП поддержал идею присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Участники саммита Восточного партнерства приветствовали возможность присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов, когда это необходимо. Об этом говорится в принятой итоговой декларации, передает УНН.

"Участники саммита по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися нарушениями норм международного права во многих частях региона. Участники саммита призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества", - говорится в декларации.

"Участники саммита приветствуют усилия и усиленную роль ЕС в урегулировании конфликтов и укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных форматов и процессов переговоров, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - сказано в документе.

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.

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