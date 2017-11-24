Саммит ВП поддержал идею присутствия ЕС на местах для урегулирования конфликтов

"Участники саммита по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися нарушениями норм международного права во многих частях региона. Участники саммита призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества", - говорится в декларации.

"Участники саммита приветствуют усилия и усиленную роль ЕС в урегулировании конфликтов и укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных форматов и процессов переговоров, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - сказано в документе.

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.